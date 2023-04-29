Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» ускорит продажу Менди, если Начо продлит контракт

29 Апреля 2023 • 11:51 Комментировать
Реал Мадрид
...
Альмерия
1 1.18 X 7.00 2 17.00
Через 7 ч. 4 мин.

Мадридский «Реал» хочет избавиться от левого защитника Ферлана Менди ближайшим летом. Как сообщает Cadena SER, «королевский клуб» будет ускоренно работать над продажей француза, если другой защитник Начо Фернандес продлит свой истекающий контракт.

Напомним, Менди не устраивает руководство «Реала» из-за нестабильных выступлений, а также постоянных травм. Ферлан с момента своего трансфера в 2019 году пропустил из-за повреждений свыше 60 матчей во всех турнирах.

Главным претендентом на Менди ранее называли «ПСЖ», который не прочь усилить левый фланг обороны 27-летним фуллбеком.

Ферлан в нынешнем сезоне записал на свой актив один ассист в чемпионате Испании.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Начо Фернандес Ферлан Менди
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД АЛЬМЕРИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
29.04.23 в 17:15
Эльче Эльче
Райо Вальекано Райо Вальекано
3.70 3.35 2.12
Видео
29.04.23 в 19:30
Реал Мадрид Реал Мадрид
Альмерия Альмерия
1.12 10.00 19.00
Видео
29.04.23 в 22:00
Барселона Барселона
Бетис Бетис
1.30 5.60 10.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Апреля
11:51 · Испания. Ла Лига
«Реал» ускорит продажу Менди, если Начо продлит контракт
11:36 · Испания. Ла Лига
Пини Захави стал новым агентом Габри Вейги
11:26 · Испания. Ла Лига
«Реал» не исключает возвращение Мигеля Гутьерреса в будущем
10:38 · Германия. Бундеслига
Беллингем выбрал «Реал», но мадридский клуб не готов платить 120 миллионов евро
10:24 · Испания. Ла Лига
«Барселона» хочет встретиться с агентом Дембеле на следующей неделе
10:18 · Испания. Ла Лига
«Барселона» продаст Гарсию только в том случае, если получит выгодное предложение
09:26 · Испания. Ла Лига
«Барселона» ждёт одобрения Ла Лиги по трансферу Месси
09:18 · Испания. Ла Лига
«Хетафе» выбрал нового главного тренера
08:46 · Испания. Ла Лига
Анчелотти опасается за Винисиуса в концовке сезона
08:21 · Испания. Ла Лига
Гути скептически относится к возвращению Месси в «Барселону»
06:55 · Испания. Ла Лига
Хави: «Барселона» должна стать чемпионом»
04:50 · Испания. Ла Лига
В следующем сезоне «Атлетико» выступит в винтажной форме в честь 120-летия клуба
02:35 · Испания. Ла Лига
«Кулесы» требуют от «Барселоны» оформить чемпионский титул 14 мая
02:29 · Италия. Серия А
«Милан» пополнил список претендентов на восходящую звезду испанского футбола
02:20 · Испания. Ла Лига
«Барселона» - лидирующий футбольный клуб по количеству подписчиков в Youtube
Все новости
Рекомендуем