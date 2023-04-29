«Реал» ускорит продажу Менди, если Начо продлит контракт

Мадридский «Реал» хочет избавиться от левого защитника Ферлана Менди ближайшим летом. Как сообщает Cadena SER, «королевский клуб» будет ускоренно работать над продажей француза, если другой защитник Начо Фернандес продлит свой истекающий контракт.

Напомним, Менди не устраивает руководство «Реала» из-за нестабильных выступлений, а также постоянных травм. Ферлан с момента своего трансфера в 2019 году пропустил из-за повреждений свыше 60 матчей во всех турнирах.

Главным претендентом на Менди ранее называли «ПСЖ», который не прочь усилить левый фланг обороны 27-летним фуллбеком.

Ферлан в нынешнем сезоне записал на свой актив один ассист в чемпионате Испании.