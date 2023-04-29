Хет-трик Бензема плюс гол Родриго: «Реал» непринуждённо разделался с «Альмерией», хоть и пропустил дважды

В 32-м туре испанской Ла Лиги мадридский «Реал» встречался на «Сантьяго Бернабеу» с «Альмерией», которой грозит вылет из Примеры.

То, что «Мадриду» в текущем сезоне не светит золото чемпионата Испании, стало понятно ещё давно. Рывок «Барселоны» на первое место с внушительным отрывом погасил практически все надежды «сливочных» на титул. Путёвка «Реала» в Лигу чемпионов, естественно, не подвергается сомнению, но сохраняется вопрос относительно второго места.

Выдавший недавно блестящую победную серию мадридский «Атлетико» не отказался бы отдать своим городским конкурентам бронзовые медали взамен серебряных. Так что желательно обходиться без осечек подопечным Карло Анчелотти. В предыдущем туре они как раз остались с носом, умудрившись проиграть середняку «Жироне».

К отчётной встрече с «Альмерией» «Реал» подходил, опережая «Атлетико» на два очка. С первых минут хозяева стали играть в добротном таком атакующем ключе. Гости же прогнозируемо осели в обороне, но не смогли долго держать свои ворота на замке, противодействуя таких признанным звёздам, как Винисиус и Бензема.

Этой парочке футбольных мастеров потребовалось совсем немного минут, чтобы отладить какое надо взаимодействие. Сначала, когда простреливал Вини Жуниор, мяч коряво отскочил от Карима в руки голкиперу. А потом Бензема переправил в цель прострел Винисиуса слева (1:0). Ещё Карим после обыгрыша с ним же пробил в левый нижний угол в руки Фернандо Мартинеса.

На семнадцатой минуте пришёл черёд Родриго ассистировать Бензема с другого фланга. Обхитрив Саму Гарсию за счёт техники, Родриго катнул передачу на Карима, из-под Сесара де ла Оса поразившего левый угол (2:0). «Альмерия» впервые сумела обострить минут через десять, когда Портильо навесил справа, а Рамазани головой не попал в ближний угол.

Могли гости далее распечатать ворота Куртуа в паре случаев около 35-й минуты. Но обошлось там всё благополучно для мадридцев, в скором времени заработавших пенальти. Васкес успел войти в чужую штрафную с правого края, и его уронил Рамазани. С одиннадцатиметрового Бензема чётко довёл дело до хет-трика, поразив свободный от вратаря угол (3:0).

На защитников «Реала» успешные действия команды в атаке влияли отрицательно. На первой и единственной компенсированной минуте к первому тайму «Альмерия» создала свой четвёртый момент в матче. Оборона «сливочных» размоталась достаточно просто. В две передачи с левого фланга мяч был доставлен до Лазаро, беспрепятственно отличившегося из вратарской (3:1). Непосредственно голевой пас на счету Рамазани.

Старт второго тайма вернул гостей к разгромному положению. Получив мяч от Себальоса, Родриго с подступов к штрафной, отправил его под правую девять (4:1). Казалось бы, на этом вся интрига исчезла. Винисиус позволял себе играть пяткой – точнее, не играть пяткой, поэтому опасный прострел Васкеса не привёл к удару. И настигла «сливочных» небольшая расплата за расточительность.

На 61-й минуте только что вышедший на замену Робертоне отквитал один мяч для визитёров. Кросс учудил в своей штрафной передачу сопернику, Портильо выполнил навес, и Робертоне головой послал мяч в правый угол (4:2). Практически сразу же Родриго забил незасчитанный гол из офсайда, а ещё через пару минут загубил выход один на один, ударив мимо.

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Около 80-й минуты судья подарил Бензема надежду на лёгкий четвёртый личный гол, но сам же отобрал её. Вбежав слева в чужую штрафную, Карим упал из-за фола бросившегося ему в ноги Мартинеса. Однако на повторе ВАР главный арбитр усмотрел, что до этого Бензема заплёл-таки сзади ноги Эли. Защитник гостей первым упал на газон из обозначенной троицы. Так что одиннадцатиметровый был отменён.

Через несколько минут Бензема пришлось ещё хвататься за голову, когда он попал низом в левую штангу. Также был отменён гол Камавинга по причине офсайда подававшего для него с левого фланга Васкеса. Плюс на этот раз в правую штангу угодил своим ударом Асенсио. Не хватило Марко точности и при дальнем выстреле – чуть выше. Что касается Винисиуса, то его заменили в концовке, поскольку он сам попросил это.

Но и так ведь неплохим оказался итоговый счёт для «Реала», правда? Во вторник «Жирона» выиграла у «сливочных» 4:2, а теперь они сами победили «Альмерию» 4:2. Наверное, лишь временно команда Анчелотти сократила своё отставание от «Барселоны» до восьми очков. Уже в 22:00 начнётся домашний матч каталонцев с «Бетисом».

Кирилл Иванцов