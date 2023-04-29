«Реал» не исключает возвращение Мигеля Гутьерреса в будущем

Мадридский «Реал» в обозримом будущем не против вернуть в команду полузащитника Мигеля Гутьерреса. По информации от Relevo, «королевский клуб» высоко оценивает потенциал хавбека, который с прошлого лета выступает за «Жирону».

Руководство «Реала» придерживается такой позиции, что если футболист сможет себя проявить в Ла Лиге, то у него будет шанс вернуться на «Сантьяго Бернабеу». Ранее ходили слухи о том, что на Гутьерреса уже есть спрос в Английской премьер-лиге.

Мигель в нынешнем сезоне отметился голом и тремя ассистами в чемпионате Испании. В последнем туре его «Жирона» обыграла «Реал» со счётом 4:2.