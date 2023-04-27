Одриосола готов покинуть «Реал»

Правый защитник мадридского «Реала» Альваро Одриосола может уйти из клуба в ближайшие месяцы.

27-летний футболист крайне редко появляется на поле в текущем сезоне, в связи с чем сотрудничество сторон может прекратиться уже в начале новой кампании. По информации журналиста Хорхе Пикона, сам Одриосола полностью открыт для ухода из «Реала» на постоянной основе.

Напомним, что ранее латераль выступал за итальянскую «Фиорентину» и мюнхенскую «Баварию» на правах аренды. В текущем сезоне на счету Альваро Одриосолы всего пять появлений на поле в составе «сливочных» во всех турнирах. Трансферная стоимость защитника оценивается порталом Transfermarkt в 5 млн евро.