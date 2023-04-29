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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема стал четвёртым бомбардиром в истории Ла Лиги

29 Апреля 2023 • 20:12 Комментировать
Реал Мадрид
4:2
Альмерия
окончен

Голеадор мадридского «Реала» Карим Бензема сегодня оформил быстрый дубль в ворота «Альмерии». Таким образом, с 235 мячами в чемпионате Испании француз стал четвёртым бомбардиром в истории турнира. По этому показателю он обошёл бывшего форварда мадридских «Атлетико», «Реала» и «Райо Вальекано» Уго Санчеса.

Впереди у Бензема только три соперника: Тельмо Сарра (252 гола), Криштиану Роналду (311 голов) и Лионель Месси (474 голов).

Игра «сливочных» против «Альмерии» продолжается и не исключено, что форвард «Реала» порадует болельщиков своей команды ещё парой забитых голов. Следите за текстовой трансляцией матча, которую проводит портал LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Уго Санчес
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