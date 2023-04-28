Анчелотти: «Хотим показать свою лучшую версию в матче с «Альмерией»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ждёт от команды уверенное выступление в грядущем туре Ла Лиги против «Альмерии». Напомним, в прошлом туре «королевский клуб» проиграл 2:4 «Жироне».

«Против «Жироны» мы были плохи, поэтому в матче с «Альмерией» хотим показать свою лучшую версию. Признаюсь честно, в этом сезоне мы были не так хороши в Ла Лиге, сейчас нам не хватает концентрации в этом турнире, но по понятным причинам наши приоритеты больше направлены на Кубок Испании и Лигу чемпионов», – заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, отставание «Реала» от лидирующей «Барселоны» в Ла Лиге составляет 11 очков за 7 туров до конца.