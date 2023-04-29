Кьеллини: «Я был близок к переходу в «Реал» Мадрид»

Бывший защитник туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини признался, что ранее в своей карьере мог перейти в мадридский «Реал». Напомним, в данный момент 38-летний итальянец выступает в МЛС за «Лос-Анджелес».

«Я был очень близок к переходу в мадридский «Реал», оставалось сделать последний шаг. Испытывал большую честь, осознавая тот факт, что «Реал» интересовался мной, но в итоге я остался в «Ювентусе» и горжусь тем, чего достиг в этом клубе», – цитирует Кьеллини Madrid Xtra.

Напомним, Кьеллини покинул «Ювентус» в конце прошлого сезона. Если бы Италия попала на чемпионат мира в Катаре, защитник остался бы в Турине до конца этой кампании.