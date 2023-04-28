Гвардиола – о матчах с «Реалом»: «У меня есть определённая идея»........

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пока не спешит фокусировать всё внимание на полуфинальных матчах Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

«У меня есть определённая идея, но всё будет зависеть от многих вещей. Вообще, я больше сфокусирован на следующей игре. У нас нет времени на то, чтобы расставлять приоритеты. Очередная победа в Премьер-лиге – это почти то же самое, что и взять Лигу чемпионов. Сначала я сфокусируюсь на «Фулхэме», затем на «Вест Хэме», затем на «Лидсе», и лишь после этого придёт черёд «Реала», – заявил Гвардиола на пресс-конференции.

Напомним, «Реал» и «Манчестер Сити» сперва встретятся между собой 9 мая на «Сантьяго Бернабеу». Ответная встреча состоится неделей позже на «Этихаде».