«Реал» - «Альмерия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0

В рамках 32-го тура чемпионата Испании по футболу «Реал» играет против «Альмерии».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Реал Мадрид - Альмерия
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Протокол игры
|(1:0) Бензема Карим5'
|(2:0) Бензема Карим17'
Куртуа Тибо•Васкес Лукас•Милитао Эдер•Рюдигер Антонио•Камавинга Эдуардо•Себальос Дани•Тчуамени Орельен•Кроос Тони•Родриго•Бензема Карим•Винисиус Жуниор
Мартинес Фернардо•Мендес Убулан•Брандарис Хуан•Эли Родриго•Акиеме Серхио•Пуигмаль Арнау•Портильо Франсиско•Де ла Ос Сесар•Саму Гарсия•Рамазани Ларжи•Лазаро
29 апреля. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).
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