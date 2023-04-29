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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» - «Альмерия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0

29 Апреля 2023 • 19:00 Комментировать
Реал Мадрид
2:0
Альмерия
1 1.17 X 7.00 2 19.00
1-й тайм

В рамках 32-го тура чемпионата Испании по футболу «Реал» играет против «Альмерии».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Реал Мадрид2:0Альмерия
(1:0) Бензема Карим5' 
(2:0) Бензема Карим17' 
Куртуа ТибоВаскес ЛукасМилитао ЭдерРюдигер АнтониоКамавинга ЭдуардоСебальос ДаниТчуамени ОрельенКроос ТониРодригоБензема КаримВинисиус Жуниор
Запасные: Карвахаль ДаниэльВальверде ФедерикоНачо ФернандесОдриосола АльвароДиас МарианоАзар ЭденЛунин АндрейЛопес ЛуисВальехо ХесусАсенсио Марко
Мартинес ФернардоМендес УбуланБрандарис ХуанЭли РодригоАкиеме СерхиоПуигмаль АрнауПортильо ФрансискоДе ла Ос СесарСаму ГарсияРамазани ЛаржиЛазаро
Запасные: Сентельес АлехандроРобертоне ЛукасСанка Чами МарчианоМелеро ГонсалоСуарес Луис IIIЭгуарас ИнигоЭмбарба АдрианБаптистао ЛеоПосо АлехандроСоуза Диего IIМариньо Диего
29 апреля. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).
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Реал Мадрид Альмерия
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РЕАЛ МАДРИД АЛЬМЕРИЯ
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