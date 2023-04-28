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Беллингем пока не сообщил «Боруссии» о своём решении уйти в «Реал»

28 Апреля 2023 • 20:54 Комментировать
Бохум
...
Боруссия Д
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Через 0 ч. 12 мин.

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем ещё не обсуждал с клубом свой потенциальный уход.

Напомним, что в четверг в испанских СМИ появились известия об окончательном решении 19-летнего игрока перебраться в мадридский «Реал» в предстоящее трансферное окно. Как отмечает издание Bild, несмотря на слухи, в «Боруссии» ничего не слышали о договорённости Беллингема с «королевским клубом».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека сборной Англии в 120 млн евро, но дортмундская «Боруссия», если верить слухам, может потребовать от покупателей ещё более солидную сумму.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
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