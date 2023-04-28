Беллингем пока не сообщил «Боруссии» о своём решении уйти в «Реал»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем ещё не обсуждал с клубом свой потенциальный уход.

Напомним, что в четверг в испанских СМИ появились известия об окончательном решении 19-летнего игрока перебраться в мадридский «Реал» в предстоящее трансферное окно. Как отмечает издание Bild, несмотря на слухи, в «Боруссии» ничего не слышали о договорённости Беллингема с «королевским клубом».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека сборной Англии в 120 млн евро, но дортмундская «Боруссия», если верить слухам, может потребовать от покупателей ещё более солидную сумму.