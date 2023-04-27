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Чемпионат Испании. Ла Лига

Куртуа, Модрич и Асенсио не тренировались сегодня с «Реалом»

27 Апреля 2023 • 14:12 Комментировать
Реал Мадрид
...
Альмерия
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29.04 19:30

Мадридский «Реал» будет вынужден обойтись без троих игроков в ближайшем туре чемпионата Испании против «Альмерии». Команде Карло Анчелотти не помогут полузащитники Марко Асенсио и Лука Модрич, а также основной вратарь Тибо Куртуа. По информации от журналиста Хосе Луиса Санчеса, все перечисленные футболисты пропустили сегодняшние тренировки из-за травм.

Модрич сегодня пройдёт обследование, чтобы выявить уровень серьёзности своего повреждения. Игрок должен вернуться к финалу Кубка Испании, судя по предположениям тренерского штаба. Повреждения Куртуа и Асенсио тоже нельзя назвать серьёзными.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич Тибо Куртуа Марко Асенсио
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