Куртуа, Модрич и Асенсио не тренировались сегодня с «Реалом»

Мадридский «Реал» будет вынужден обойтись без троих игроков в ближайшем туре чемпионата Испании против «Альмерии». Команде Карло Анчелотти не помогут полузащитники Марко Асенсио и Лука Модрич, а также основной вратарь Тибо Куртуа. По информации от журналиста Хосе Луиса Санчеса, все перечисленные футболисты пропустили сегодняшние тренировки из-за травм.

Модрич сегодня пройдёт обследование, чтобы выявить уровень серьёзности своего повреждения. Игрок должен вернуться к финалу Кубка Испании, судя по предположениям тренерского штаба. Повреждения Куртуа и Асенсио тоже нельзя назвать серьёзными.