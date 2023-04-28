«Реал» готов продать Менди летом

Мадридский «Реал» летом будет готов продать своего левого защитника Ферлана Менди. По информации от Cadena SER, «королевский клуб» будет открыт к продаже французского фуллбека, который с момента своей трансфера в 2019 году пропустил свыше 60 матчей из-за различных травм.

Ранее сообщалось, что интерес к Менди проявляется «ПСЖ», который высоко оценивает таланты 28-летнего защитника. «Реал» будет готов продать футболиста, если получит за него удовлетворительную компенсацию.

Напомним, Менди в данный момент восстанавливается после травмы. На счету Ферлана один ассист в этом розыгрыше чемпионата Испании.