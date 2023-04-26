Руководство мадридского «Реала» уверено в готовности Зинедина Зидана в очередной раз вернуться в клуб в качестве тренера.

Французский специалист так и не нашёл работу с момента ухода из «королевского клуба» летом 2021 года. Слухи связывают Зидана с возможным назначением в «Ювентус», «Пари Сен-Жермен» и другие европейские топ-клубы. Тем временем, как информирует журналист Ману Карреньо, в совете директоров «Реала» уверены, что Зидан точно не откажется от возможности вновь возглавить мадридскую команду, если получит такое предложение в скором времени.

Контракт Карло Анчелотти, ныне занимающего пост рулевого «сливочных», рассчитан до 2024 года.