Анчелотти: «Модрича невозможно заменить»

Тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что заменить травмированного полузащитника Луку Модрича невозможно. Напомним, хорват пропустит ближайшие две недели из-за травмы подколенного сухожилия. Хавбек вряд ли поможет своей команде в финале Кубка Испании с «Осасуной» и в первом полуфинале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

«Модрича невозможно заменить. Он невероятно важен для «Реала». Самый похожий на него игрок в плане набора навыков – это Дани Себальос, но у нас также есть Федерико Вальверде и Эдуардо Камавинга», – дал понять Анчелотти на пресс-конференции.

На счету Модрича 4 гола и 3 ассиста в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.