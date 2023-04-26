Лунин хочет продлить контракт с «Реалом», руководство не против

Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин хочет продлить свой контракт с «королевским клубом». По информации от журналиста Марио Кортеханы, руководство разделяет желание украинского вратаря.

Тем не менее, источник также утверждает, что тренерский штаб «Реала» недоволен выступлениями Лунина и хочет пригласить в команду более высококлассного вратаря на роль сменщика Тибо Куртуа. Напомним, во вчерашнем матче с «Жироной» украинец пропустил 4 гола. В целом на его счету 7 матчей в Ла Лиге, в 3 из которых Андрей сумел сохранить свои ворота сухими.