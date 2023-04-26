Кастельянос: «Барселона» всегда мне нравилась больше, чем «Реал»

Нападающий «Жироны» Валентин Кастельянос выразил симпатию к каталонской «Барселоне». Напомним, форвард вчера оформил покер в ворота мадридского «Реала» и помог своей команде победить 4:2 в рамках чемпионата Испании.

«Барселона» всегда мне нравилась больше, чем мадридский «Реал». Причина очень проста и заключается она в Лионеле Месси. Он является моим кумиром. Я всегда наслаждался его игрой», – сказал Кастельянос в послематчевом интервью.

24-летний Кастельянос в нынешнем сезоне отметился одиннадцатью голами в чемпионате Испании. Аргентинский футболист проводит свою дебютную кампанию в европейской лиге.