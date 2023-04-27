Алаба и Менди приступили к индивидуальным тренировкам

Два защитника мадридского «Реала» приблизились к возвращению в строй. Официальный сайт «королевского клуба» сообщает, что Давид Алаба и Ферлан Менди приступили к индивидуальным тренировкам.

Отмечается, что футболистам потребуется некоторое время, чтобы вернуться в общую группу и тренироваться с партнёрами. Алаба должен вернуться в строй к финалу Кубка Испании против «Осасуны». Об этом говорил главный тренер «Реала» Карло Анчелотти. Что касается Менди, сроки его возвращения в последнее время не уточнялись.

Менди в этом сезоне отметился одним ассистом в Ла Лиге. На счету Алабаы гол и три ассиста в чемпионате Испании.