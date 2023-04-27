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Чемпионат Испании. Ла Лига

Модрич сегодня пройдёт обследование, чтобы выявить серьёзность своей травмы

27 Апреля 2023 • 10:32 Комментировать
Реал Мадрид
...
Альмерия
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29.04 19:30

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич сегодня пройдёт дополнительное обследование своей травмы. Напомним, футболист получил повреждение в матче против «Вероны» в чемпионате Испании, в котором «королевский клуб» проиграл со счётом 2:4 на выезде.

По информации от издания Diario AS, пока расклады таковы, что участие Модрича в финале Кубка Испании против «Осасуны» не находится под угрозой. Сегодняшнее обследование должно подтвердить догадки медицинского штаба.

Напомним, «Реал» сыграет в финале Кубка Испании 6 мая. Через три дня после этого команду ждёт первый матч с «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич
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