Модрич сегодня пройдёт обследование, чтобы выявить серьёзность своей травмы

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич сегодня пройдёт дополнительное обследование своей травмы. Напомним, футболист получил повреждение в матче против «Вероны» в чемпионате Испании, в котором «королевский клуб» проиграл со счётом 2:4 на выезде.

По информации от издания Diario AS, пока расклады таковы, что участие Модрича в финале Кубка Испании против «Осасуны» не находится под угрозой. Сегодняшнее обследование должно подтвердить догадки медицинского штаба.

Напомним, «Реал» сыграет в финале Кубка Испании 6 мая. Через три дня после этого команду ждёт первый матч с «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов.