Модрич под сомнением на финал Кубка Испании, у хавбека проблемы с подколенным сухожилием

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич всерьёз рискует пропустить финал Кубка Испании с «Осасуной», который состоится 6 мая. По информации от Relevo, боли футболиста в подколенном сухожилии в последние дни заметно увеличились.

Напомним, Модрич получил свою травму в игре с «Жироной» в начале недели. Хорват попросил замену во время матча, после чего стал испытывать ещё больший дискомфорт. Отмечается, что Лука точно пропустит поединки против «Альмерии» и «Реала Соесьедада».

Через три дня после финала Кубка Испании «Реалу» предстоит сыграть в первом полуфинале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Ещё неизвестно, будет ли Модрич в форме, чтобы помочь своей команде в этом матче.