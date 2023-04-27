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Чемпионат Германии. Бундеслига

Беллингем ещё не выбрал свой будущий клуб

27 Апреля 2023 • 12:20 Комментировать
Бохум
...
Боруссия Д
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28.04 21:30

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем всё ещё не выбрал свою новую команду. Напомним, хавбек с большой долей вероятности покинет «Сигнал Идуна Парк» в грядущее межсезонье.

По информации от Marca, мадридский «Реал» знает, что Беллингем ещё не принял решение, поэтому представители клуба до сих пор находятся в тесной связи с окружением футболиста. Напомним, Джуд также интересен «Манчестер Сити». «Ливерпуль» ранее выбрал из гонки за 19-летним игроком, так как посчитал сумму трансфера в размере 150 миллионов евро слишком дорогой.

Отметим, что Беллингем ранее успел отказать таким клубам, как «Челси» и «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
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БОХУМ БОРУССИЯ Д
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