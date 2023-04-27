Беллингем ещё не выбрал свой будущий клуб

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем всё ещё не выбрал свою новую команду. Напомним, хавбек с большой долей вероятности покинет «Сигнал Идуна Парк» в грядущее межсезонье.

По информации от Marca, мадридский «Реал» знает, что Беллингем ещё не принял решение, поэтому представители клуба до сих пор находятся в тесной связи с окружением футболиста. Напомним, Джуд также интересен «Манчестер Сити». «Ливерпуль» ранее выбрал из гонки за 19-летним игроком, так как посчитал сумму трансфера в размере 150 миллионов евро слишком дорогой.

Отметим, что Беллингем ранее успел отказать таким клубам, как «Челси» и «ПСЖ».