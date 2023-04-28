Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем решил продолжить карьеру в мадридском «Реале».

«Королевский клуб» вёл спор за 19-летнего футболиста с «Манчестер Сити» и другими грандами европейского футбола, и теперь, если верить источнику, добился своего. Английский вундеркинд уже сделал выбор в пользу «Реала», докладывает издание Diario AS. В ближайшие дни стартуют трансферные переговоры между представителями мадридцев и «Боруссии».

Джуд Беллингем стал автором 11 забитых мячей и семи результативных передач в 39 матчах за «шмелей» в текущей кампании. Его стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 120 млн евро.