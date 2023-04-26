Леау отказал «Реалу» и «Челси» ради того, чтобы остаться в «Милане»

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау хочет остаться в команде Стефано Пиоли. По информации от La Gazzetta dello Sport, ради этого португалец отказался от возможности перейти в мадридский «Реал» или лондонский «Челси».

Леау продолжает прогрессировать в «Милане» в нынешнем сезоне. К игроку давно проявляют интерес топ-клубы, а его летний уход смотрелся весьма вероятным, ведь контракт футболиста истекает в конце следующего сезона. Тем не менее, Рафаэл хочет продлить сотрудничество с «россонери».

В нынешнем сезоне Леау записал на свой актив 12 голов и 6 ассистов в Серии А. Рафаэл также отметился голом и тремя ассистами в Лиге чемпионов, где «Милану» скоро предстоит сыграть с «Интером» в полуфинале.