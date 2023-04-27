Модрич лично сказал Пересу, что ради «Реала» отклонил предложения из Саудовской Аравии

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич провёл личную беседу с президентом клуба Флорентино Пересом. В её ходе хорватский хавбек признался, что отклонил щедрые предложения из Саудовской Аравии ради нового контракта с «Реалом».

По информации от Diario AS, в «королевском клубе» восхищаются Модричем и уже дали футболисту гарантию, что он получит новый контракт. Напомним, полузащитник выступает на «Сантьяго Бернабеу» с лета 2012 года, когда перешёл из лондонского «Тоттенхэма».

Модрич в нынешней кампании записал на свой актив четыре гола и три результативные передачи в чемпионате Испании.