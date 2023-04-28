Клопп: «Три победы подряд не значат, что «Ливерпуль» обрёл стабильность»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не уверен, что его команда обрела стабильность благодаря трём победам подряд в чемпионате.

«Три победы подряд не значат, что «Ливерпуль» обрёл стабильность. Об этом говорить пока слишком рано. Речь идёт скорее о том, что мы в первую очередь показали стабильные выступления, а не результат. В данный момент я доволен происходящим, ведь вижу то, что хочу видеть в будущем», – сказал Клопп на пресс-конференции.

В следующем туре Английской премьер-лиги «Ливерпуль» примет у себя дома «Тоттенхэм». Если команда Клоппа выиграет этот матч, то поднимется как минимум на шестую строчку.