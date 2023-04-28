Стали известны планы уже бывшего наставника «шпор» Антонио Конте, если бы знаменитый специалист остался у руля «Тоттенхэма».

По информации Football Insider, итальянец планировал очистить состав клуба от трёх британских игроков. В список вошли опытный голкипер Фрейзер Форстер, молодой полузащитник Оливер Скипп и валлийский ветеран клуба, левый защитник Бен Дэвис. Конте полагал, что эти три игрока были якобы не очень хороши для уровня «шпор».

Напомним, что северолондонцы уволили Конте в прошедшем марте. После ничейного матча с «Саутгемптоном» итальянец раскритиковал своих игроков, а вскоре покинул клуб.

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