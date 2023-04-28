Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Конте планировал летом попрощаться с тремя британцами «Тоттенхэма» слухи

28 Апреля 2023 • 18:23 Комментировать
Ливерпуль
...
Тоттенхэм
1 1.50 X 4.90 2 5.60
30.04 18:30

Стали известны планы уже бывшего наставника «шпор» Антонио Конте, если бы знаменитый специалист остался у руля «Тоттенхэма».

По информации Football Insider, итальянец планировал очистить состав клуба от трёх британских игроков. В список вошли опытный голкипер Фрейзер Форстер, молодой полузащитник Оливер Скипп и валлийский ветеран клуба, левый защитник Бен Дэвис. Конте полагал, что эти три игрока были якобы не очень хороши для уровня «шпор».

Напомним, что северолондонцы уволили Конте в прошедшем марте. После ничейного матча с «Саутгемптоном» итальянец раскритиковал своих игроков, а вскоре покинул клуб.

Конте может возглавить «Рому», если Моуринью уйдёт в «ПСЖ»

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте Фрейзер Форстер Бен Дэвис Оливер Скипп
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИВЕРПУЛЬ ТОТТЕНХЭМ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
29.04.23 в 14:30
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Вест Хэм Вест Хэм
2.80 3.20 2.70
Видео
29.04.23 в 17:00
Брентфорд Брентфорд
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1.88 3.65 4.30
Видео
29.04.23 в 17:00
Брайтон Брайтон
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
1.57 4.30 5.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Апреля
19:30 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «То, что случилось с «Арсеналом», может случиться и с нами»
19:23 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Я знаю Артету – «Арсенал» не сдастся»
19:14 · Англия. Премьер-лига
Сёюнджю отказал трём клубам ради «Атлетико»
18:48 · Англия. Премьер-лига
«Севилье» интересен защитник «Манчестер Сити»
18:23 · Англия. Премьер-лига
Конте планировал летом попрощаться с тремя британцами «Тоттенхэма» слухи
18:15 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» планирует ослабить возможного конкурента в Чемпионшипе
17:14 · Англия. Премьер-лига
Три гранда АПЛ интересуются ярким бомбардиром из Лиги 1
16:35 · Англия. Премьер-лига
Бэйл ответил на предложение возобновить карьеру в клубе Райана Рейнольдса
16:24 · Англия. Премьер-лига
Гарначо продлил контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2028 года 1 официально
16:18 · Англия. Премьер-лига
Фелиш хочет остаться в «Челси»
15:54 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола – о матчах с «Реалом»: «У меня есть определённая идея» 2
15:46 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Аке чувствует себя намного лучше, но пока не тренируется с командой»
15:42 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Как чувствуем себя после победы над «Арсеналом»? Нормально, ничего особенного не случилось»
15:37 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Мы не отпустим Гарначо на молодёжный чемпионат мира»
15:32 · Англия. Премьер-лига
Рангник: «Аканджи совсем не похож на того игрока, которым был в «Боруссии» Дортмунд»
Все новости
Рекомендуем