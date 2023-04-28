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Клопп: «В матче с «Манчестер Юнайтед» мы увидели, что «Тоттенхэм» – исключительная команда»

28 Апреля 2023 • 12:18 Комментировать
Ливерпуль
...
Тоттенхэм
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30.04 18:30

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от камбэека «Тоттенхэма» в матче с «Манчестер Юнайтед». Напомним, вчера вечером «шпоры» вырвали ничью у себя дома, проигрывая в счёте 0:2.

«Я понятия не имею, что происходит в клубе за закрытыми дверями. В матче с «Манчестер Юнайтед» мы увидели, что «Тоттенхэм» – исключительная команда. Я бы назвал «шпор» лучшим контратакующим коллективом Английской премьер-лиги», – сказал Клопп на пресс-конференции.

В матче с «Манчестер Юнайтед» «Тоттенхэмом» руководил Райан Мэйсон, который уже во второй раз в своей карьере был назначен временным тренером «шпор».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ливерпуль Юрген Клопп
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ЛИВЕРПУЛЬ ТОТТЕНХЭМ
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