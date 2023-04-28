Клопп: «В матче с «Манчестер Юнайтед» мы увидели, что «Тоттенхэм» – исключительная команда»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от камбэека «Тоттенхэма» в матче с «Манчестер Юнайтед». Напомним, вчера вечером «шпоры» вырвали ничью у себя дома, проигрывая в счёте 0:2.

«Я понятия не имею, что происходит в клубе за закрытыми дверями. В матче с «Манчестер Юнайтед» мы увидели, что «Тоттенхэм» – исключительная команда. Я бы назвал «шпор» лучшим контратакующим коллективом Английской премьер-лиги», – сказал Клопп на пресс-конференции.

В матче с «Манчестер Юнайтед» «Тоттенхэмом» руководил Райан Мэйсон, который уже во второй раз в своей карьере был назначен временным тренером «шпор».