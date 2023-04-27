Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В гонке за Маунтом участвуют 4 клуба из АПЛ

27 Апреля 2023 • 12:52 Комментировать
Тоттенхэм
...
Манчестер Юнайтед
1 2.70 X 3.75 2 2.55
Через 7 ч. 21 мин.

Полузащитник лондонского «Челси» Мэйсон Маунт находится на радаре у четырёх клубов из Английской премьер-лиги. Журналист Питер О’Рурк сообщает, что в гонке пока лидирует «Ливерпуль», но к футболисту также присматриваются «Ньюкасл», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

Несмотря на то, что у «Ливерпуля» пока больше шансов на трансфер, Маунт может отказать мерсисайдцам ради того, чтобы перейти в команду из Лиги чемпионов. У команды Юргена Клоппа пока хорошие шансы на попадание в Лигу Европы, что не устраивает Маунта, который хочет выступать на высочайшем уровне.

Напомним, Мэйсон всё ещё может продлить контракт с «Челси», который истекает в конце следующего сезона. Руководство старается найти компромисс с 24-летним футболистом, которого летом могут продать за 70 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Мэйсон Маунт
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТОТТЕНХЭМ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
27.04.23 в 21:45
Саутгемптон Саутгемптон
Борнмут Борнмут
2.30 3.35 3.25
Видео
27.04.23 в 21:45
Эвертон Эвертон
Ньюкасл Ньюкасл
4.70 3.60 1.82
Видео
27.04.23 в 22:15
Тоттенхэм Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
2.55 3.80 2.55
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Апреля
14:41 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне – король ассистов: статистика подтверждает
14:41 · Англия. Премьер-лига
«Милан» рассматривает вариант с трансфером полузащитника «Арсенала»
14:26 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» готов выложить большие деньги за Бареллу
14:21 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «С возвращением Мактоминая нем ещё нужно подождать»
14:03 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» активизировал усилия по подписанию игрока «Манчестер Юнайтед»
13:55 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Линделоф демонстрирует стабильные выступления»
13:49 · Англия. Премьер-лига
Линекер: «Александер-Арнольд – лучший распасовщик в Англии»
13:45 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг высказался о матче против «Тоттенхэма»
13:30 · Англия. Премьер-лига
Эдерсон поиздевался над фанатами «Арсенала» 2
13:22 · Англия. Премьер-лига
«Милан» нашёл замену Ибрагимовичу
13:06 · Англия. Премьер-лига
Чалоба: «Тяжело видеть, как мой любимый клуб находится в такой сложной ситуации»
12:53 · Англия. Премьер-лига
Месси и Бензема – в сборной самых дорогих игроков с истекающими контрактами
12:52 · Англия. Премьер-лига
В гонке за Маунтом участвуют 4 клуба из АПЛ
12:45 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард не боится, что работа в «Челси» испортит ему дальнейшую тренерскую карьеру
12:39 · Англия. Премьер-лига
Фернандеш должен быть готов к матчу с «Тоттенхэмом»
Все новости
Рекомендуем