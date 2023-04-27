В гонке за Маунтом участвуют 4 клуба из АПЛ

Полузащитник лондонского «Челси» Мэйсон Маунт находится на радаре у четырёх клубов из Английской премьер-лиги. Журналист Питер О’Рурк сообщает, что в гонке пока лидирует «Ливерпуль», но к футболисту также присматриваются «Ньюкасл», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

Несмотря на то, что у «Ливерпуля» пока больше шансов на трансфер, Маунт может отказать мерсисайдцам ради того, чтобы перейти в команду из Лиги чемпионов. У команды Юргена Клоппа пока хорошие шансы на попадание в Лигу Европы, что не устраивает Маунта, который хочет выступать на высочайшем уровне.

Напомним, Мэйсон всё ещё может продлить контракт с «Челси», который истекает в конце следующего сезона. Руководство старается найти компромисс с 24-летним футболистом, которого летом могут продать за 70 миллионов евро.