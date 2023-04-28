Глен Джонсон: «Жаль, что «Ливерпуль» не смог выиграть АПЛ в 2014 году, но тогда наслаждалась вся команда»

Бывший защитник «Ливерпуля» Глен Джонсон вспомнил, как мерсисайдская команда упустила чемпионский титул АПЛ в сезоне-2013/14. Напомним, победителем того розыгрыша Премьер-лиги стал «Манчестер Сити».

«В тот период наслаждалась вся команда. Каждый хотел работать на тренировках усердней, чтобы быть частью того состава. Отличное настроение было у каждого сотрудника, даже у членов тренерского штаба. Мы разрывали соперников каждую неделю. Жаль, что нам не удалось выиграть трофей в последний момент, но мы как следует насладились последними 6 месяцами того сезона», – цитирует Джонсона Planet Football.