Клопп: «Лига Европы? Мы не начинали сезон с целью туда квалифицироваться»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не особо рад перспективе выступлений в Лиге Европы. Напомним, если мерсисайдцы выиграют свой матч в запасе, то поднимутся на пятую строчку. До четвёртого места команду сейчас отделяет 7 очков.

«Лига Европы? Мы не начинали сезон с целью туда квалифицироваться. Тем не менее, мы возьмём то, что получим. Этот сезон научил нас многим вещам. Команда хочет выжать максимум из оставшихся матчей. Мы должны сохранять максимальную концентрацию в каждом матче», – сказал Клопп на пресс-конференции.

«Ливерпуль» в последний раз выступал в Лиге Европы в сезоне-2015/16, где проиграл в финале «Севилье».