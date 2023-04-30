Клопп повторил рекорд Моуринью в АПЛ

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп вновь провёл удачную замену, которая помогла команде набрать три очка.

«Красные» не без проблем обыграли «Тоттенхэм» (4:3), ведя по ходу встречи со счётом 3:0. На 63-й минуте на поле появился Диогу Жота, который принёс «Ливерпулю» победу точным ударом в компенсированное ко второму тайму время.

Согласно сведениям Opta, игрок, выпущенный Клоппом на замену, в шестой раз забил победный гол «Ливерпуля» после 90-й минуты в матчах Премьер-лиги – повторение рекорда чемпионата, который ранее единолично принадлежал Жозе Моуринью. Португалец, напомним, работал в «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэме».