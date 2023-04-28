«Ливерпуль» положил глаз на полузащитника «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Ренату Саншеш попал в сферу интересов «Ливерпуля». По информации от журналиста Пита О’Рурка, португалец может перебраться на «Энфилд» ближайшим летом.

Саншеш ранее выступал в Английской премьер-лиге в аренде за «Суонси», когда принадлежал мюнхенской «Баварии». Карьера футболиста в «ПСЖ» пока складывается не лучшим образом. Руководство недовольно частыми травмами Ренату и качеством его игры в дебютном сезоне после трансфера из «Лилля». Португальца выставят на продажу, чем готов воспользоваться «Ливерпуль».

25-летний Саншеш в этом сезоне отметился двумя голами в чемпионате Франции.