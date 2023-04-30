Кейн догнал Руни по голам в АПЛ – впереди только один футболист

В воскресенье «Тоттенхэм» проводил гостевой матч Премьер-лиги против «Ливерпуля». Команда Райана Мэйсона по ходу игры смогла отыграть три гола на «Энфилде», но в итоге проиграла с результатом 3:4.

Один из голов «Тоттенхэма» на свой счёт записал Гарри Кейн. Лидер лондонской команды догнал Уэйна Руни по количеству забитых голов в Премьер-лиге. Теперь Кейн и Руни делят второе место с 208 забитыми мячами в АПЛ.

Бомбардирский рекорд Премьер-лиги Англии принадлежит Алану Ширеру – он 260 раз расписывался в воротах соперников.

Следующий матч чемпионата «Тоттенхэм» проведёт 6 мая – против «Кристал Пэлас».