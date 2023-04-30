Клопп прокомментировал победу 4:3 над «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался после яркой победы над «Тоттенхэмом» в матче Премьер-лиги (4:3).

Мерсисайдцы повели 3:0 к 15-й минуте, но едва не позволили оппонентам вырвать ничью. На 93-й минуте Ришарлисон сравнял счёт, а чуть позднее Диогу Жота провёл победный для хозяев поля мяч.

«В первом тайме мы показали свою лучшую за долгое время игру. Мы отлично выглядели до первого пропущенного гола на 39-й минуте – это был первый эпизод в матче, когда команда не сыграла в защите должным образом.

Очень зрелищный поединок, люди возвращаются домой в восторге, но всё могло завершиться печально. Как тренер, я должен сказать, что в следующем матче мы должны действовать увереннее», – заявил в интервью Sky Sports Клопп.