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«Ливерпуль» готов выложить большие деньги за Бареллу

27 Апреля 2023 • 14:26 Комментировать
Интер Милан
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Лацио
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30.04 13:30

«Ливерпуль» будет готов побороться за полузащитника миланского «Интера» Николо Бареллу, которого «нерадзурри» летом могут продать, если поступит подходящее предложение. По информации от Daily Mail, мерсисайдская команда готова выложить за итальянца большие деньги.

Барелла является для «Ливерпу» главной альтернативой Джуду Беллингему, за которого дортмундская «Боруссия» просит слишком большую сумму компенсации в размере 150 миллионов евро.

В этом сезоне Барелла записал на свой актив 5 голов и 6 ассистов в Серии А. На счету 26-летнего полузащитника также 3 гола в Лиге чемпионов, где «Интер» ожидает полуфинальных матчей с «Миланом».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ливерпуль Николо Барелла трансферы футбола - лето 2023
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ИНТЕР МИЛАН ЛАЦИО
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