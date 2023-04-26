Сын бывшего президента «Интера» Факкетти призвал болельщиков поддержать Индзаги

Джанфеличе Факкетти, сын экс-президента «Интера» Джачинто Факкетти, попросил болельщиков миланской команды поддержать главного тренера «чёрно-синих» Симоне Индзаги.

Факкетти считает, что Индзаги критикуют гораздо сильнее, чем наставников других команд, несмотря на то, что он уже доказал свою компетентность.

«Индзаги показал, что он не случайно находится в «Интере», но оценки в его адрес всегда гораздо жёстче, чем в адрес других. Возьмём, к примеру, Стефано Пиоли, у команды которого всего на два очка больше в чемпионате. Но я никогда не слышал таких слухов о «Милане», как об «Интере», — цитирует Факкетти Football Italia.

После 31 тура итальянской Серии А «Интер» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 54 очка. Также «нерадзурри» сумели выйти в полуфинал Лиги чемпионов, где встретятся с «Миланом».

Индзаги возглавляет «Интер» с лета 2021 года. Под его руководством «чёрно-синие» выиграли Кубок Италии и дважды стали обладателями Суперкубка страны.