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Чемпионат Италии. Серия А

Сын бывшего президента «Интера» Факкетти призвал болельщиков поддержать Индзаги

26 Апреля 2023 • 09:22 Комментировать
Интер Милан
...
Лацио
30.04 13:30

Джанфеличе Факкетти, сын экс-президента «Интера» Джачинто Факкетти, попросил болельщиков миланской команды поддержать главного тренера «чёрно-синих» Симоне Индзаги.

Факкетти считает, что Индзаги критикуют гораздо сильнее, чем наставников других команд, несмотря на то, что он уже доказал свою компетентность.  

«Индзаги показал, что он не случайно находится в «Интере», но оценки в его адрес всегда гораздо жёстче, чем в адрес других. Возьмём, к примеру, Стефано Пиоли, у команды которого всего на два очка больше в чемпионате. Но я никогда не слышал таких слухов о «Милане», как об «Интере», — цитирует Факкетти Football Italia.

После 31 тура итальянской Серии А «Интер» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 54 очка. Также «нерадзурри» сумели выйти в полуфинал Лиги чемпионов, где встретятся с «Миланом».

Индзаги возглавляет «Интер» с лета 2021 года. Под его руководством «чёрно-синие» выиграли Кубок Италии и дважды стали обладателями Суперкубка страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Джачинто Факкетти Джанфеличе Факкетти
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