Балотелли рассказал о взаимоотношениях с Моуринью

Нападающий швейцарского «Сьона» Марио Балотелли вспомнил о работе под руководством Жозе Моуринью.

Некогда один из самых перспективных форвардов мира пересёкся с португальским наставником в «Интере». Как известно, Моуринью не слишком нравился характер итальянца: «С Моуринью, как и со мной, весьма непросто иметь дело. Однажды перед вылетом в Катанию мы поругались в автобусе по пути аэропорт. Он заставил меня покинуть автобус, и мне пришлось возвращаться домой на машине. Но мне нравилось в «Интере», этот клуб до сих пор для меня много значит», – рассказал 32-летний экс-футболист сборной Италии, цитируемый изданием Football Italia.