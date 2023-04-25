Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Балотелли рассказал о взаимоотношениях с Моуринью

25 Апреля 2023 • 00:06 Комментировать
Интер Милан
...
Лацио
30.04 13:30

Нападающий швейцарского «Сьона» Марио Балотелли вспомнил о работе под руководством Жозе Моуринью.

Некогда один из самых перспективных форвардов мира пересёкся с португальским наставником в «Интере». Как известно, Моуринью не слишком нравился характер итальянца: «С Моуринью, как и со мной, весьма непросто иметь дело. Однажды перед вылетом в Катанию мы поругались в автобусе по пути аэропорт. Он заставил меня покинуть автобус, и мне пришлось возвращаться домой на машине. Но мне нравилось в «Интере», этот клуб до сих пор для меня много значит», – рассказал 32-летний экс-футболист сборной Италии, цитируемый изданием Football Italia.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Жозе Моуринью Марио Балотелли
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИНТЕР МИЛАН ЛАЦИО
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Аталанта Аталанта
Рома Рома
3
1
2.36 3.35 3.15
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 25 Апреля
00:52 · Италия. Серия А
Балотелли: «Знаю, что совершал ошибки, но мне всегда приходилось быть в центре внимания»
00:39 · Италия. Серия А
Гасперини – о победе над «Ромой»: «Нам противостоял очень сильный соперник»
00:32 · Италия. Серия А
Моуринью предложил Тотти вернуться на поле на фоне проблем «Ромы» с травмами
00:19 · Италия. Серия А
Дибала получил очередную травму
00:06 · Италия. Серия А
Балотелли рассказал о взаимоотношениях с Моуринью
24 Апреля
23:50 · Италия. Серия А
Спортивный директор «Наполи» прокомментировал слухи об уходе в «Ювентус»
23:45 · Италия. Серия А
«Аталанта» поставила крест на победной серии «Ромы» 1
23:34 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» поспорит с «Челси» за Онана
23:26 · Италия. Серия А
Инсинье высказался о приближающемся чемпионстве «Наполи»
23:12 · Италия. Серия А
«Лацио» объявил о продлении контракта с Катальди официально
22:37 · Италия. Серия А
«Рома» готова выкупить Вейналдума у «ПСЖ», но при определённых условиях
22:12 · Италия. Серия А
Моуринью – о сотом матче в «Роме»: «Время пролетело незаметно»
21:37 · Италия. Серия А
Балотелли рассказал, как мог оказаться в «Ювентусе»
21:28 · Германия. Бундеслига
Осимхен выбрал себе новый клуб
21:15 · Италия. Серия А
«Аталанта» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1
Все новости
Рекомендуем