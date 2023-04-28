«Интер» заинтересовался воспитанником «Манчестер Сити»

Боссы миланского «Интера» положили глаз на одного из защитников АПЛ – Тосина Адарабиойо, сообщает Sky Sports. 25-летний англичанин, воспитанник «Манчестер Сити» является игроком лондонского «Фулхэма».

В текущем сезоне на счету игрока «дачников» 23 матча за свой клуб во всех турнирах, в них он отличился одним голом. Игрок стоимостью 15 млн евро (оценка Transfermarkt) может сыграть как в центре обороны, так и на её правом фланге.

Напомним, летом «Интер» лишится одного из лидеров своей обороны – Милана Шкриньяра.

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