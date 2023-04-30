Игрок «Интера» травмировался, забивая гол

Воскресную программу 32-го тура итальянской Серии А открывал матч между «Интером» и «Лацио». Римляне забили первыми, но миланской команде удалось сотворить камбэк, ответив сразу тремя голами – 3:1.

Автором победного гола стал Робин Госенс, который на 83-й минуте сделал счёт 2:1. После результативного удара немец остался лежать на поле из-за травмы. Симоне Индзаги пришлось менять Госенса, хотя игрок и сам ранее вышел на замену на 71-й минуте.

Набрав три очка, «Интер» поднялся на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии. При этом «Рому» и «Милан» команда Симоне Индзаги опережает только по дополнительным показателям.

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