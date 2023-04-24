Представители «Интера» и «Челси» скоро могут встретиться для обсуждения трансфера Онана

Голкипер миланского «Интера» Андре Онана может покинуть команду спустя всего год игры на «Джузеппе Меацца». По информации от Football Italia, в услугах камерунского голкипера заинтересован лондонский «Челси», который летом хочет усилить позицию вратаря.

Отмечается, что представители «Интера» и «Челси» на днях могут встретиться в Милане, чтобы обсудить трансфер Онана. Андре впечатлил руководство «синих» своими выступлениями в дебютном сезоне за «нерадзурри».

Напомним, Онана перебрался в «Интер» прошлым летом из амстердамского «Аякса» на правах свободного агента. Камерунец выиграл конкуренцию за место в основе у ветерана Самира Хандановича.