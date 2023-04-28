Паганин: «Интер» растерял кучу очков»

Выступавший в прошлом за миланский «Интер» Антонио Паганин считает, что команда проводит неудачный сезон в чемпионате. Паганин не уверен в том, что «Интер» мог бы выиграть титул, но не сомневается в том, что команда Симоне Индзаги создала бы куда больше проблем «Наполи», который они, между прочим, переиграли в очном поединке.

- Успехи в Кубке Италии и Лиге чемпионов только подчеркивают то, что в чемпионате клуб должен был выступит куда лучше. Отставание от «Наполи» должно было быть много меньше. Пять-шесть очков. Да и потом, если бы «Интер» попал в Лиге чемпионов на «Реал» или «ПСЖ», то вылетел бы сразу, - цитирует Паганина fcinter1908.it.