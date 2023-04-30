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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» - «Лацио»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

30 Апреля 2023 • 13:00 Комментировать
Интер Милан
...
Лацио
1 1.78 X 3.55 2 4.80
Через 0 ч. 12 мин.

В рамках 32-го тура чемпионата Италии по футболу «Интер» принимает «Лацио».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Интер Милан0:0Лацио
Онана АндреД'Амброзио ДанилоАчерби ФранческоБастони АлессандроДармиан МаттеоБарелла НиколоБрозович МарселоМхитарян ГенрихДимарко ФедерикоЛукаку РомелуКорреа Хоакин
Запасные: Чалханоглу ХаканДе Врей СтефанБелланова РаульМартинес ЛаутароГосенс РобинКордац АлексАслани КристьянГальярдини РобертоХанданович СамирДюмфрис ДензелДжеко Эдин
Проведель ИванМарушич АдамКазале НиколоРоманьоли АлессиоХюсай ЭльсейдМилинкович-Савич СергейКатальди ДанилоАльберто ЛуисАндерсон ФелипеИммобиле ЧироДзакканьи Маттиа
Запасные: Максимиану ЛуишВесино МатиасАдамонис МарюсБертини МаркоБашич ТомаПедро РодригесКанчельери МаттеоРаду СтефанПатрикПеллегрини ЛукаАнтонио МаркосХила МариоРомеро ЛукаЛаццари Мануэль
30 апреля. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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ИНТЕР МИЛАН ЛАЦИО
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