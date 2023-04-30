«Интер» - «Лацио»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках 32-го тура чемпионата Италии по футболу «Интер» принимает «Лацио».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Интер Милан - Лацио
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Протокол игры
Онана Андре•Д'Амброзио Данило•Ачерби Франческо•Бастони Алессандро•Дармиан Маттео•Барелла Николо•Брозович Марсело•Мхитарян Генрих•Димарко Федерико•Лукаку Ромелу•Корреа Хоакин
Проведель Иван•Марушич Адам•Казале Николо•Романьоли Алессио•Хюсай Эльсейд•Милинкович-Савич Сергей•Катальди Данило•Альберто Луис•Андерсон Фелипе•Иммобиле Чиро•Дзакканьи Маттиа
30 апреля. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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