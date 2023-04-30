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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» одержал волевую победу над «Лацио» и подсобил «Наполи»

30 Апреля 2023 • 15:31 Комментировать (2)
Интер Милан
3:1
Лацио
окончен

«Интер» и «Лацио» провели ключевой для себя матч 32-го тура Серии А. Миланцы доминировали на поле и нанесли около двух десятков ударов. Обилие моментов в первом тайме завершилось голом Генриха Мхитаряна, но из офсайда. Вскоре Франческо Ачерби грубо ошибся у своей штрафной, и гости наказали за это результативной попыткой. Фелипе Андерсон вывел их вперед.

Лишь на 78-й минуте «нерадзурри» смогли отыграться, Ромелу Лукаку помог пробить Лаутаро Мартинесу, который в падении был точен. Бельгиец выдал еще один результативный пас, и Робин Госенс в прыжке замкнул навес на дальнюю штангу, а на 90-й минуте Мартинес оказался один перед воротами и со второй попытки переиграл голкипера - 3:1.

«Лацио» остается вторым, а вот соперник настиг на четвертом месте «Рому» с «Миланом». Также победа «Интера» позволяет «Наполи» сегодня отпраздновать завоевание Скудетто в случае успеха в матче с «Салернитаной».

Протокол игры  
Интер Милан3:1Лацио
  30'Андерсон Фелипе (0:1)
(1:1) Мартинес Лаутаро78'  
(2:1) Госенс Робин83'  
(3:1) Мартинес Лаутаро90'  
Онана АндреД'Амброзио Данило  35' 46' (Дюмфрис Дензел ( 46') Ачерби ФранческоБастони Алессандро  62' 71' (Госенс Робин ( 71'Де Врей Стефан 86') Дармиан МаттеоБарелла НиколоБрозович МарселоМхитарян Генрих 61' (Чалханоглу Хакан ( 61') Димарко ФедерикоЛукаку РомелуКорреа Хоакин 61' (Мартинес Лаутаро ( 61')
Запасные: Белланова РаульКордац АлексАслани КристьянГальярдини РобертоХанданович СамирДжеко Эдин
Проведель ИванМарушич Адам  81' 86' (Лаццари Мануэль ( 86') Казале НиколоРоманьоли АлессиоХюсай Эльсейд 86' (Пеллегрини Лука ( 86') Милинкович-Савич СергейКатальди Данило 51' (Весино Матиас ( 51') Альберто ЛуисАндерсон ФелипеИммобиле Чиро 68' (Педро Родригес ( 68') Дзакканьи Маттиа  20'
Запасные: Максимиану ЛуишАдамонис МарюсБертини МаркоБашич ТомаКанчельери МаттеоРаду СтефанПатрикАнтонио МаркосХила МариоРомеро Лука
30 апреля. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 

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Лацио Интер Милан
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
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rossoneri forza
30 Апреля 2023 в 15:52
Удивили "нерадзурри", если честно. Не ожидал от них такой прыти после первого тайма, теперь борьба за выход в Лигу чемпионов становится все интереснее в Италии.
InterSan
30 Апреля 2023 в 15:40
Вай Вай Кайфуши от таких игр. Нервы, Злость, Победа, Радость.....
Молодцы игроки. Молодец Индзаги.
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Окончен
Интер Милан Интер Милан
Лацио Лацио
3
1
1.97 3.60 3.95
Видео
Перерыв
Кремонезе Кремонезе
Верона Верона
1
0
2.70 3.35 2.70
Видео
Перерыв
Сассуоло Сассуоло
Эмполи Эмполи
0
1
1.97 3.60 3.90
Видео
Перерыв
Наполи Наполи
Салернитана Салернитана
0
0
1.30 4.70 14.00
Видео
30.04.23 в 19:00
Фиорентина Фиорентина
Сампдория Сампдория
1.56 4.20 6.20
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