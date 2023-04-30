«Интер» одержал волевую победу над «Лацио» и подсобил «Наполи»

«Интер» и «Лацио» провели ключевой для себя матч 32-го тура Серии А. Миланцы доминировали на поле и нанесли около двух десятков ударов. Обилие моментов в первом тайме завершилось голом Генриха Мхитаряна, но из офсайда. Вскоре Франческо Ачерби грубо ошибся у своей штрафной, и гости наказали за это результативной попыткой. Фелипе Андерсон вывел их вперед.

Лишь на 78-й минуте «нерадзурри» смогли отыграться, Ромелу Лукаку помог пробить Лаутаро Мартинесу, который в падении был точен. Бельгиец выдал еще один результативный пас, и Робин Госенс в прыжке замкнул навес на дальнюю штангу, а на 90-й минуте Мартинес оказался один перед воротами и со второй попытки переиграл голкипера - 3:1.

«Лацио» остается вторым, а вот соперник настиг на четвертом месте «Рому» с «Миланом». Также победа «Интера» позволяет «Наполи» сегодня отпраздновать завоевание Скудетто в случае успеха в матче с «Салернитаной».