«Челси» встретится с «Интером» на следующей неделе, чтобы обсудить будущее Лукаку и трансфер Онана

Представители «Челси» и миланского «Интера» на следующей неделе проведут встречу с целью обсуждения будущего двух футболистов. Об этом сообщает журналист Низар Кинселла.

В первую очередь стороны намерены обсудить нападающего Ромелу Лукаку, который в нынешнем сезоне выступает за «Интер» на правах аренды из «Челси». «Нерадзурри» не горят желанием выкупать игрока из-за его не убедительных выступлений, но продление аренды всё ещё возможно. Также «Интер» и «Челси» обсудят возможный переезд на «Стэмфорд Бридж» голкипера Андре Онана, который впечатляет руководство «синих» своей игрой в дебютном сезоне в Серии А.