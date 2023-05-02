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Чемпионат Италии. Серия А

Вьери: «Интер» - самый сильный клуб Серии А»

02 Мая 2023 • 16:33 Комментировать
Интер Милан
3:1
Лацио
окончен

Миланский «Интер» уступает «Наполи» двадцать два очка и даже теоретически уже не может претендовать на победу в чемпионате Италии.

Тем не менее, бывший бомбардир клуба Кристиан Вьери уверен в том, что именно «Интер» является лучшим коллективом в итальянском чемпионате.

- «Интер» не просто сильнее, а намного сильнее других команд Серии А. Лучший состав в чемпионате. В матче против «Лацио» было видно, кто есть кто. Двадцать два очка отставания от «Наполи»? Вину за такие вещи всегда берет на себя тренер, вы же знаете, как это работает в Италии, - цитирует слова Вьери итальянское новостное агентство ITASportPress.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Кристиан Вьери
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