Вьери: «Интер» - самый сильный клуб Серии А»

Миланский «Интер» уступает «Наполи» двадцать два очка и даже теоретически уже не может претендовать на победу в чемпионате Италии.

Тем не менее, бывший бомбардир клуба Кристиан Вьери уверен в том, что именно «Интер» является лучшим коллективом в итальянском чемпионате.

- «Интер» не просто сильнее, а намного сильнее других команд Серии А. Лучший состав в чемпионате. В матче против «Лацио» было видно, кто есть кто. Двадцать два очка отставания от «Наполи»? Вину за такие вещи всегда берет на себя тренер, вы же знаете, как это работает в Италии, - цитирует слова Вьери итальянское новостное агентство ITASportPress.