«Челси» хочет обменять Кепу на Онана

Лондонский «Челси» может провернуть обмен с миланским «Интером». Английская команда хочет поменяться голкиперами и заполучить Андре Онана вместо Кепы Аррисабалаги. Об этом сообщает Football Italia.

Ранее ходили слухи о том, что на этой неделе представители «Челси» и «Интера» собираются встретиться в Милане, чтобы обсудить возможный трансфер Онана. Чтобы упростить сделку в финансовом плане, «пенсионеры» могут включить в неё Кепу, который не совсем устраивает руководство своими выступлениями в нынешнем сезоне.

Напомним, Онана проводит дебютный сезон в Серии А после трансфера из амстердамского «Аякса» на правах свободного агента.