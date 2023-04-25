Стало известно, при каких обстоятельствах Лукаку может вернуться в «Челси»

Форвард миланского «Интера» Ромелу Лукаку может вернуться в «Челси». Напомним, 29-летний бельгиец выступает за итальянский клуб на правах аренды.

Как сообщает The Telegraph, Лукаку может получить новый шанс в «Челси», если клубу удастся пригласить на пост главного тренера Маурисио Почеттино. Позже боссы «синих» планируют побеседовать с форвардом и узнать, хочет ли он вернуться в команду и поработать под руководством Почеттино.

В текущем сезоне Лукаку принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал три ассиста. Контракт футболиста с «Челси» рассчитан до лета 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 40 миллионов евро.