«Тоттенхэм» поспорит с «Челси» за Онана

«Тоттенхэм» намерен составить конкуренцию «Челси» в борьбе за подписание голкипера «Интера» Андре Онана.

Как недавно стало известно из сообщений СМИ, руководство «нерадзурри» намерено заработать на продаже камерунца порядка 40 млн евро. Основным претендентом на 27-летнего вратаря считался «Челси», однако «Тоттенхэм», как докладывает издание Calciomercato, также планирует усилиться стражем ворот «Интера», который рассматривается «шпорами» как один из главных кандидатов на замену Уго Льорису, показывающему не самую убедительную игру в текущем сезоне.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Андре Онана в 20 млн евро.