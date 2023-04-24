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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» объявил о продлении контракта с Катальди официально

24 Апреля 2023 • 23:12 Комментировать
Интер Милан
...
Лацио
30.04 13:30

Хавбек «Лацио» Данило Катальди подписал новый контракт с клубом.

Обновлённое соглашение 28-летнего футболиста рассчитано до 2027 года, о чём сообщается на официальном сайте «Лацио». По данным инсайдера Николо Скиры, переговоры между сторонами находились на продвинутой стадии ещё с конца прошлого года. Полузащитник будет зарабатывать порядка 1,8 млн евро в год.

Данило Катальди – воспитанник «Лацио». За свою карьеру он трижды уходил в аренду – в «Кротоне», «Дженоа» и «Беневенто», – но никогда не покидал родной для себя клуб на постоянной основе. В текущем сезоне опорник провёл 37 матчей во всех турнирах, однажды отметившись ассистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Данило Катальди
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