Симоне Индзаги набрал 500-е очко в Серии А - быстрее него это сделали только двое

В минувшем туре итальянского чемпионата «Интер» обыграл со счетом 3:1 «Лацио», набрав, таким образом, три очка. Они стали юбилейными, 500-м очком в карьере Симоне в рамках Серии А, и для этого ему, в прошлом тренировавшему также римский «Лацио», потребовались 267 матчей.

В истории чемпионата Италии есть лишь двое тренеров, добравшихся до этого показателя быстрее, чем Симоне Индзаги. Это Маурицио Сарри, которому потребовались 255 матчей для 500-го очка в Серии А, а также Карло Анчелотти - тому потребовались 256 матчей. В пятерку входят также Роберто Манчини и Массимилиано Аллегри.