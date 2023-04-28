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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Интер» не хочет менять Онана на Кепу

28 Апреля 2023 • 13:49 Комментировать
Интер Милан
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Лацио
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30.04 13:30

«Интер» намерен заработать на продаже камерунского вратаря Андре Онана в «Челси» порядка 40 миллионов евро, сообщают итальянские СМИ.

Ранее сообщалось, что лондонский клуб рассчитывает получить Онана в обмен на испанского голкипера Кепу Аррисабалагу. Однако по новой информации, «Интер» такая сделка не устроит.

В нынешнем сезоне 27-летний Онана провёл за «Интер» 34 матча, пропустил 29 голов и в 16 встречах сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока сборной Камеруна в 20 миллионов евро.

На сегодняшний день «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 39 очков в 32 проведённых матчах.  

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Андре Онана Кепа Аррисабалага
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ИНТЕР МИЛАН ЛАЦИО
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