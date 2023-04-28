«Интер» не хочет менять Онана на Кепу

«Интер» намерен заработать на продаже камерунского вратаря Андре Онана в «Челси» порядка 40 миллионов евро, сообщают итальянские СМИ.

Ранее сообщалось, что лондонский клуб рассчитывает получить Онана в обмен на испанского голкипера Кепу Аррисабалагу. Однако по новой информации, «Интер» такая сделка не устроит.

В нынешнем сезоне 27-летний Онана провёл за «Интер» 34 матча, пропустил 29 голов и в 16 встречах сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока сборной Камеруна в 20 миллионов евро.

На сегодняшний день «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 39 очков в 32 проведённых матчах.